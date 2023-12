Stand: 20.12.2023 11:19 Uhr Kampfhund beißt Spaziergänger und Hund - Polizei ermittelt

In einer Grünanlage in Wilhelmshaven hat ein Hund am Samstag einen Spaziergänger und einen Hund gebissen. Der Mann war mit dem Vierbeiner gegen 12.30 Uhr am "Alten Garnisonsfriedhof" in der Gökerstraße unterwegs, als sich plötzlich ein anderer Hund näherte und zubiss. Der 53-Jährige versuchte noch, die Tiere zu trennen und wurde dabei selbst gebissen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem angreifenden Tier um einen Kampfhund. Anfang des Monats habe es bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dabei soll ein frei laufender Hund ein Kind auf einem Fahrrad angesprungen haben. Das Kind stürzte. Laut Polizei könnte es sich um denselben Kampfhund gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Wilhelmshaven sucht Zeugen und bittet unter der Telefonnummer (04421) 94 21 04 um Hinweise.

