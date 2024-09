Stand: 10.09.2024 14:32 Uhr Kampf gegen Mikroplastik: Elbe-Schwimmer erreicht Cuxhaven

Am Dienstagmittag ist der Extremschwimmer Andreas Fath in Cuxhaven angekommen. Der Chemie-Professor war Mitte August in Tschechien in der Quellregion der Elbe gestartet - und hat den Fluss 25 Tage lang bis zur Mündung durchschwommen. Mit der Aktion "Pure Elbe" wollen Fath und sein Team auf die Gewässer-Belastung durch Mikroplastik aufmerksam machen. Der 59-Jährige nahm auf seiner 1.080 Kilometer langen Schwimmtour nach eigenen Angaben täglich Wasserproben, die anschließend ausgewertet werden sollen. Der Chemie-Professor hat bereits die Donau, den Tennessee River und den Rhein durchschwommen, um die Öffentlichkeit für Gewässerschutz zu sensibilisieren. Der "schwimmende Professor" setzt sich mit der Mischung aus Wissenschaft und Extremsport für sauberes Wasser ein.

