Kalifornien statt Bremerhaven: Forscherin Boetius geht in die USA

Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven verliert seine Leiterin Antje Boetius. Die 57-jährige Meeresbiologin wechselt auf eigenen Wunsch nächstes Jahr an eine renommierte Forschungseinrichtung in Kalifornien. Das teilte das Alfred-Wegener-Institut mit. Boetius hatte das AWI sieben Jahre lang geleitet. Es erforscht, wie sich der Klimawandel auf die Meere und Ozeane, aber auch auf Arktis und Antarktis auswirkt. Die Tiefseeforscherin Boetius hat selbst an 50 Expeditionen teilgenommen. Sie gewann zahlreiche Preise für ihre Forschung und für ihre Leistungen in der Wissenschaftskommunikation, erst kürzlich erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

