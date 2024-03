Stand: 04.03.2024 11:45 Uhr K.-o.-Tropfen in Diskothek? Polizei Oldenburg ermittelt

In einer Diskothek in Oldenburg haben Unbekannte möglicherweise mehreren Personen K.-o.-Tropfen verabreicht. Das teilt die Polizei mit. Sie hat Spuren gesichert und Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Mehrere Besucher der Diskothek im Stadtteil Osternburg hatten im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag über Schwindel und Übelkeit geklagt und deshalb einen Selbsttest mit einem speziellen Testarmband durchgeführt. In bisher fünf bekannten Fällen fiel dieser Schnelltest positiv aus, so die Polizei. Der Zentrale Kriminaldienst hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren möglichen Opfern und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 79 04 115 entgegen.

