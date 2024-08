Stand: 29.08.2024 12:41 Uhr Jugendlicher an Haltestelle verletzt - Polizei sucht Zeugen

In Wilhelmshaven sucht die Polizei nach Zeugen, nachdem ein 17-Jähriger an einer Bushaltestelle verletzt wurde. Nach Polizeiangaben wartete der Jugendliche am Montagabend an der Bushaltestelle „Werfttor 1“ in der Gökerstraße auf die Linie 1, als ein bislang unbekannter Täter ihn verletzte. Wie genau, ist derzeit nicht bekannt. Der 17-Jährige musste demnach in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Zum Tatzeitpunkt soll außerdem ein Mann mit ihm an der Haltestelle gewartet haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (04421) 94 20 bei der Polizei zu melden.

