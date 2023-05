Stand: 20.05.2023 12:11 Uhr JadeWeserPort: Container-Umschlag bricht massiv ein

Der Container-Umschlag am Tiefwasserhafen JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist im ersten Quartal des Jahres 2023 massiv eingebrochen. Nach dem Finanzbericht der Eurokai-Gruppe ist die Menge der umgeschlagenen Container um gut 20 Prozent gegenüber dem ersten Vorjahres-Quartal zurückgegangen. Den Grund sieht das Unternehmen in einer schwachen Konjunktur. Auch für das Gesamtjahr wird deshalb ein deutlich rückläufiges Ergebnis erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.05.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt