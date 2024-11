"Ja!" im Leuchtturm auf Wangerooge: Trauungen wieder möglich Stand: 21.11.2024 13:20 Uhr Das Trauzimmer im Alten Leuchtturm auf Wangerooge ist frisch renoviert. Paare können es für standesamtliche Eheschließungen buchen. Ab dem Frühjahr sind auch freie Trauungen möglich.

"Es fehlt noch etwas Dekoration, aber das folgt zeitnah", sagt Rieka Beewen von der Kurdirektion Wangerooge. Es stecke viel Herzblut im neu gestalteten Trauzimmer und die Renovierung sei auch eine Herausforderung gewesen. Beispielsweise habe man eine Brandschutztür die 146 Stufen herauf tragen müssen. Das Trauzimmer ist ganz oben im 39 Meter hohen Turm. Das Zimmer mit dem Ausblick über die ganze Insel war bereits vor der Renovierung ein beliebter Ort für Eheschließungen, so die Gemeinde Wangerooge.

Der Alte Leuchtturm ist seit 1969 nicht mehr in Betrieb und wird von der Insel touristisch genutzt. Lange war das Wahrzeichen der Insel aber wegen Renovierung geschlossen. Im Sommer wurde dann zunächst das Inselmuseum im Turm wieder eröffnet und anschließend auch die Aussichtsplattform. Ab sofort können über das Standesamt Wangerooge Termine für standesamtliche Trauungen im Trauzimmer vereinbart werden.

Freie Trauungen mit individueller Zeremonie

Der neue Leuchtturmwärter Daniel Lochheim bietet zudem ab dem kommenden Frühjahr auch freie Trauungen an. Diese sollen dann vor oder auf dem Leuchtturm möglich sein. "Für Paare, die sich eine ganz individuelle Zeremonie wünschen, wird die Insel somit noch attraktiver", so die Inselgemeinde. Heiraten in Leuchttürmen ist an vielen Orten entlang der Nordseeküste möglich. Termine werden dafür meist lange im Voraus vergeben.

