Stand: 28.02.2024 13:14 Uhr Hund bei Verkehrsunfall auf der A28 getötet

Ein Hund ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A28 in Hatten (Landkreis Oldenburg) von einem Auto erfasst worden und verendet. Das Tier war nach Polizeiangaben gemeinsam mit zwei anderen Hunden auf die Fahrbahn gelaufen. Die beiden anderen Tiere blieben unverletzt. Sie seien ihrem Halter übergeben worden, so die Polizei. Der entdeckte den Angaben zufolge ein Loch im Zaun des Firmengeländes, durch das die Hunde entlaufen konnten. Der Pkw des 38-jährigen Autofahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

