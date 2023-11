Stand: 29.11.2023 07:07 Uhr Hochwasser unterschätzt: Feuerwehr rettet Ruderer auf Hunte

Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag fünf Senioren auf der Hunte retten. Die Mitglieder des örtlichen Wassersportclubs aus Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) waren mit einem Ruderboot auf dem Fluss unterwegs. Doch nach Angaben der Feuerwehr hatten die Ruderer das Hochwasser der Hunte unterschätzt. Dadurch sei die Strömung deutlich schneller und vor allem auch stärker, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Boot hatte sich in einem Buschwerk verfangen. Die fünf Insassen konnten sich nach einigen Versuchen nicht mehr selbst befreien. Sie hatten daraufhin die Feuerwehr gerufen. Gemeinsam mit Rettungsschwimmern konnten die Einsatzkräfte die Ruderer bei frostigen Temperaturen in einem mehrstündigen Einsatz befreien. Die Senioren blieben unverletzt.

