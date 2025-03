Stand: 25.03.2025 13:56 Uhr Hitlergruß gezeigt? Katholische Landjugend distanziert sich

Bei einer Veranstaltung der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in Bühren (Landkreis Cloppenburg) sollen zwei Gäste den Hitlergruß gezeigt haben. Der Vorfall soll sich bei einem Quizspiel für Ortsgruppen Anfang Februar ereignet haben, teilte der KLJB Landesvorstand nun mit. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass weitere Personen beteiligt waren, heißt es in einer Stellungnahme des Vorstandes. Die KLJB distanzierte sich entschieden vom Nationalsozialismus. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und rechte Ideologien hätten in der Gemeinschaft keinen Platz. Die Polizei hatte nach dem Vorfall die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. In Kürze sollen die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft vorgelegt werden.

