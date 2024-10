Stand: 15.10.2024 11:39 Uhr Herausragender Drogenfund: Kokain in Bremer Wohnung

Die Polizei hat in Bremen am Sonntag zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Zivilpolizisten haben am Sonntagabend bei den Brüdern 70 Gramm Kokain gefunden, wie eine Sprecherin mitteilte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung im Stadtteil Walle habe eine Ermittlungsgruppe zwei Kilo Kokain, Bargeld und weitere Beweismittel gefunden. Ein "herausragender Erfolg", heißt es. Die beiden 21 und 27 Jahre alten Männer seien bereits seit mehreren Wochen beobachtet worden. Gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen. Zum Marktwert der Drogen machte die Polizei keine Angaben.

