Stand: 19.06.2024 11:43 Uhr Heidelbeersaison beginnt – gute Ernte erwartet

In Deutschlands größtem Anbaugebiet für Heidelbeeren in Langförden, einem Ortsteil von Vechta, beginnt die Erntesaison im Freien. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen geht von einer guten Fruchtqualität und einer guten Erntemenge aus. Die Pflanzen und Böden seien in diesem Winter und Frühjahr gut mit Wasser versorgt worden, sagte der Leiter der Versuchsstation Beerenobst Langförden, Felix Koschnick, dem NDR Niedersachsen. Die moderaten Temperaturen ließen ebenfalls hoffen. Die Haupternte wird Koschnik zufolge in diesem Jahr zwischen Ende Juni und Ende Juli liegen. Aktuell kommen noch viele Heidelbeeren aus wettergeschützten Folientunneln. Es gibt aber auch schon erste frühe Freilandsorten.

