Stand: 20.03.2025 11:10 Uhr Hahn "Hermann" nach Wochen von Rastplatz an Autobahn gerettet

Nachdem Hahn "Hermann" wochenlang auf einem Rastplatz an der A28 in Brinkum im Landkreis Leer gelebt hatte, haben Tierschützer "Hermann" am Dienstag eingefangen. Den Namen hatte das Tier von der Polizei bekommen, "Hermann" war nämlich "polizeilich in Erscheinung" getreten: "Immer wieder rufen Menschen an, die sich Sorgen um das Tier machen", hatte Polizeihauptkommissar Ihno Engberts am Sonntag gesagt. Da es keine Zwischenfälle gab, ging die Polizei davon aus, dass der Hahn sich mit den Gefahren des Straßenverkehrs auskenne. "Er hielt sich meistens in seinem Gebüsch auf, und wenn jemand zu nahe kam, suchte er das Weite", so Engberts. Nun haben sich aber dennoch der Verein "Rettet das Huhn e.V." und die Tierrettung Münster des einsamen Tieres angenommen - und "Hermann" verbringt seinen Lebensabend auf einem Gnadenhof.

VIDEO: Hahn "Hermann" sorgt für besorgte Bürgeranrufe (2 Min)

