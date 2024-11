Stand: 06.11.2024 07:57 Uhr Haftstrafe wegen Autobahn-Blockade? Letzte Generation vor Gericht

Am Oldenburger Landgericht geht am Mittwoch eine Serie an Prozessen gegen Mitglieder der Letzten Generation weiter. Nach Informationen des Landgerichts steht eine beteiligte Aktivistin wegen der Blockade einer Autobahnabfahrt vor Gericht. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatten die Klimaaktivisten die Autobahnabfahrt in Oldenburg-Eversten blockiert. In dem Berufungsprozess geht es laut der Aktivistengruppe um mögliche Haftstrafen. Sollte das Gericht den Vorwurf der Nötigung bestätigen, bedeutet das für die Angeklagte bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Vergangenen Freitag war bereits ein Berufungsverfahren gegen acht Personen gestartet, das in den kommenden Wochen fortgesetzt wird.

