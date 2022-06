Stand: 29.06.2022 07:21 Uhr Großfeuer auf Baltrum: Rauchwolke vom Festland aus zu sehen

Auf der Insel Baltrum (Landkreis Aurich) hat am Dienstagabend die Lagerhalle eines Bauhofes gebrannt. Die Inselfeuerwehr rückte gegen 21.40 Uhr mit allen 35 Feuerwehrleuten und den drei Löschfahrzeugen zu dem Großfeuer aus. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Es sei eines der größten Feuer gewesen, das in den vergangenen Jahrzehnten auf der Insel ausgebrochen war, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Rauchsäule sei vom Festland aus zu sehen gewesen. Auch Einsatzkräfte vom Festland boten ihre Hilfe an, diese hätten allerdings eine Stunde bis auf die Insel gebraucht. Die Brandursache ist noch unklar.

