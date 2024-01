Stand: 11.01.2024 08:24 Uhr Gestohlene Blitzerattrappe in Tettens wieder aufgetaucht

Eine in der Silvesternacht verschwundene Attrappe eines Blitzers ist wieder aufgetaucht. Ina Janssen hatte den unechten Blitzer im Vorgarten ihres Hauses in der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) aufgestellt, um Rasern ein wenig Respekt einzuflößen. Laut Polizei ist das nicht verboten. Am 31. Dezember war das graue Wasserrohr, das sie mit reflektierender Folie beklebt hatte, plötzlich verschwunden. Das Jeversche Wochenblatt hatte zuerst darüber berichtet. Diese Woche tauchte es wieder auf. Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Gemeinde Wangerland entdeckten die Blitzerattrappe in einer Nebenstraße in Tettens und brachten sie der Besitzerin zurück. Die will den unechten Blitzer nun umgehend wieder im Vorgarten aufstellen. Das Einzige, was sie im Augenblick noch daran hindere, sei der gefrorene Boden, so Ina Janssen.

