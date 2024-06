Stand: 20.06.2024 22:21 Uhr Geschwindigkeitsmessung an der A27 - 78 Fahrzeuge zu schnell

Die Polizei Cuxhaven hat am Donnerstag an der A27 auf Höhe der Anschlussstelle Nordholz die Geschwindigkeit kontrolliert. Innerhalb von zwei Stunden seien etwas mehr als 1.000 Fahrzeuge erfasst worden, von denen 78 zu schnell gewesen seien, teilte die Polizei mit. 38 Autofahrerinnen und Autofahrer müssen demnach mit einem Bußgeld, vier davon zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Fahrer wurde laut Polizei mit 187 Stundenkilometern gemessen - erlaubt sind auf diesem Autobahnabschnitt 120 Stundenkilometer. Der Mann müsse mit mindestens zwei Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min