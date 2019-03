Stand: 12.03.2019 14:44 Uhr

Geschreddert: Aktbild wieder im Rathaus Marienhafe

Am Ende steht wie so oft ein Kompromiss: Das umstrittene Aktbild des Konzeptfotografen Michael Hentschel hängt wieder im Rathaus von Marienhafe in Brookmerland (Landkreis Aurich) - allerdings etwas anders als vorher. Hentschel schredderte das Bild einer nackten Frau so weit, dass nun weder Brüste noch Intimbereich zu sehen sind. "Wir haben uns in unserem Humor auf halbem Wege getroffen", sagte der Künstler über seine Einigung mit Bürgermeister Gerhard Ihmels (SPD) zu NDR 1 Niedersachsen.

Bürger entsetzt über "Pornografie" im Rathaus

Hentschel hatte das Bild "Akt stehend" als eines von 31 Objekten im Rathaus des 2.000-Einwohner-Ortes ausgestellt. Allerdings erbosten sich einige Bürger derart über die vermeintliche "Pornografie", dass Verwaltungsmitarbeiter es abhängten. Das Rathaus sei schließlich ein öffentlicher Ort und kein Museum, hieß es zur Begründung. Für den Künstler aus Marienhafe ist der Streit nun beigelegt. Ob er allerdings noch einmal im Rathaus ausstellen wird, das will er sich dann doch lieber gründlich überlegen.

Erinnerung an Banksys geschreddertes Bild

Hentschels Kompromiss erinnert an eine Aktion des anonymen Street-Art-Künstlers Banksy, der im Oktober eines seiner Bilder während einer Auktion schreddern ließ. "Girl with Balloon", eines seiner bekanntesten Motive, wurde gerade im Londoner Auktionshaus Sotheby's für 1,2 Millionen Euro versteigert, als ein im Rahmen versteckter Schredder anging und das Bild in Streifen schnitt. Später bekannte sich Banksy über Instagram zu dem Streich.

