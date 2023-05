Stand: 24.05.2023 10:08 Uhr Geldwäscherin aus dem Kreis Diepholz stellt sich der Polizei

Eine mutmaßliche Geldwäscherin hat sich bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler hatten am Dienstag ein Fahndungsfoto von ihr veröffentlicht. Den Druck soll die 22-jährige Frau aus dem Landkreis Diepholz nicht ausgehalten haben. Über einen Rechtsanwalt habe sie sie dann einen Kontakt zur Polizei in Bremen hergestellt. Sie sei bislang aber nicht festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtige 2022 bei mehreren Banken Konten eröffnet hat - mit jeweils falschen Personalien. Über diese Konten seien dann Gelder aus Straftaten in fünfstelliger Höhe verschoben worden.

