Stand: 10.09.2024 09:33 Uhr Gegen Mikroplastik: Elbe-Schwimmer erreicht Cuxhaven

Am Dienstagmittag wird der Extremschwimmer Andreas Fath in Cuxhaven erwartet. Der Chemie-Professor war Mitte August in Tschechien in der Quellregion der Elbe gestartet - und hat den Fluss 25 Tage lang bis zur Mündung durchschwommen. Mit der Aktion "Pure Elbe" wollen Fath und sein Team auf die Gewässer-Belastung durch Mikroplastik aufmerksam machen. Der 59-Jährige nahm nach eigenen Angaben täglich Wasserproben, die anschließend ausgewertet werden sollen. Der Cuxhavener Stadtverband der Grünen will Fath am Ziel seiner 1.080 Kilometer langen Schwimmtour empfangen. Der Chemie-Professor hat bereits die Donau, den Tennessee River und den Rhein durchschwommen, um die Öffentlichkeit für Gewässerschutz zu sensibilisieren.

