Fürs Falschparken: Weihnachtsgruß statt Strafzettel Stand: 08.12.2021 16:21 Uhr Liegt da etwa ein Weihnachtszauber in der Luft? Vergessliche Autofahrer erhalten in Schortens im Landkreis Friesland derzeit ganz besondere Grüße vom Ordnungsamt.

Auch wenn sich die Engelsflügel unter der Dienstkleidung verstecken mögen: Im Landkreis Friesland gibt es sie noch, die Weihnachtsengel, die in der Adventszeit Milde walten lassen. Die übliche Höhe an Bußgeld bei vergessener Parkscheibe in Schortens? 20 Euro. An den Tagen vor Weihnachten haben nachlässige Autofahrerinnen in dem 20.000-Einwohner-Städtchen allerdings nichts zu befürchten. Politesse Brigitte Lange verteilt bei diesem kleinen Vergehen lediglich Ermahnungen statt Strafzettel - versehen mit einem freundlichen Weihnachtsgruß. Da heißt es etwa: "Wegen des nahen Weihnachtsfestes sehen wir heute von einer kostenpflichtigen Verwarnung ab." Die Aktion gibt es seit ein paar Jahren und kommt bei den Ertappten - natürlich - gut an.

VIDEO: Adventsgrüße statt Knöllchen in Schortens (1 Min)

