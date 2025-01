Stand: 28.01.2025 21:49 Uhr Frauenleiche auf Baustelle in Aurich entdeckt

Auf einer Baustelle in Aurich ist am Dienstag die Leiche einer erwachsenen Frau gefunden worden. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte den Leichnam bei Reinigungsarbeiten in einem Entwässerungsgraben entdeckt, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei nicht von Fremdeinwirkung aus - eine Obduktion findet daher nicht statt. Auch ein Suizid könne ausgeschlossen werden, sagte der Sprecher. Die Identität der Verstorbenen und die Umstände des Geschehens werden den Angaben zufolge noch ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min