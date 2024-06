Stand: 08.06.2024 11:42 Uhr Frau lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger festgenommen

Eine Frau ist am Freitagabend bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei weitere Menschen bei dem Vorfall in Hechthausen (Landkreis Cuxhaven) verletzt. Demnach hat es sich um eine "körperliche Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld" gehandelt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Jedoch sei ein Tatverdächtiger vor Ort vorläufig festgenommen worden, so die Beamten. Die Frau wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

