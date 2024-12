Stand: 12.12.2024 15:35 Uhr Frau hört Hilfeschreie und rettet Mann aus Delft in Emden

Eine Frau hat am späten Dienstagabend einen 37-jährigen Mann aus dem Wasser am Emder Delft gerettet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hörte die Emderin am späten Abend Schreie und alarmierte die Feuerwehr. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sie den Mann den Angaben nach schon aus dem Wasser gezogen. Er wurde wegen einer Unterkühlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

