Stand: 11.08.2022 14:53 Uhr Frau aus Moormerland erwürgt - Verdächtiger gefasst

Ein 43-Jähriger aus Wilhelmshaven soll am 3. August eine Frau aus Moormerland (Landkreis Leer) getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge wurde die 38-Jährige erwürgt. Die Polizei in Wilhelmshaven hatte einen Tag später einen Hinweis erhalten. Nach Erkenntnissen der Ermittler haben sich der Verdächtige und sein mutmaßliches Opfer gekannt. Der 43-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn sei ein Unterbringungsbefehl erlassen worden, teilten die Ermittler weiter mit. Dies bedeutet, dass der Verdächtige nicht in einer Haftanstalt, sondern etwa in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungseinrichtung untergebracht wird.

