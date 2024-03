Stand: 11.03.2024 09:29 Uhr Feuerwehr rettet Reh aus Kanal und unterbricht Rettungsübung

Die Feuerwehr hat am Samstagmittag ein Reh aus dem Ems-Jade-Kanal in der Gemeinde Ihlow (Landkreis Aurich) gerettet und dafür eine Atemschutzübung unterbrochen. Nach Angaben des Gemeindesprechers hatten aufmerksame Spaziergänger das Reh im Kanal entdeckt. Es konnte sich offenbar nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Die rund 25 alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ihlow befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe in einer groß angelegten Übung. Mit Hilfe eines Rettungsbootes konnten sie das Reh schnell aus dem Wasser bergen. Im Bereich eines Durchlasses wurde das sichtlich erschöpfte Tier gesichert und von einem Jäger in die Freiheit entlassen.

