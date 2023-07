Stand: 16.07.2023 13:44 Uhr Feuer zerstört Sattelzug in Beverstedt - 150.000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Sattelschleppers in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht zu Sonntag ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, das Fahrzeuggespann und die Ladung wurden durch die Flammen aber fast vollständig zerstört. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist zunächst noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge hat, soll sich bei der Polizei Schiffdorf unter Telefon (04706) 94 80 melden.

