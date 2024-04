Feuer in Wildeshausen: Polizei geht von Brandstiftung aus Stand: 18.04.2024 12:45 Uhr Nach dem Brand eines Wohnhauses in Wildeshausen am vergangenen Freitag geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Feuer hatte erheblichen Schaden angerichtet, eine Doppelhaushälfte wurde zerstört.

Inzwischen sei klar, dass zunächst die Reifen des unter dem Carport abgestellten Autos brannten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anschließend griffen die Flammen auf den Carport und das Haus über. Einen technischen Defekt hätten die Expertinnen und Experten ausschließen können, hieß es von der Polizei.

Brand in Wildeshausen verursachte 750.000 Euro Schaden

Das Feuer war in der vergangenen Woche am frühen Freitagmorgen ausgebrochen. Die 37-jährige Bewohnerin und ihre beiden Kinder sowie die vier Bewohner der anderen Hälfte konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Rund 100 Feuerwehrleute konnten das Feuer nach mehreren Stunden löschen, die Doppelhaushälfte der 37-jährigen wurde allerdings nahezu vollständig zerstört. Auch die andere Haushälfte sei unbewohnbar, hieß es. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 750.000 Euro.

Wer Personen gesehen hat, die sich in der Nacht zu Freitag oder am frühen Morgen in der Nähe des Brandortes ausgehalten haben, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04431) 94 10 melden.

