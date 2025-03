Feuer in Abfallbetrieb: Rauchsäule bis nach Oldenburg zu sehen Stand: 13.03.2025 08:18 Uhr Ein Feuer ist am Mittwochabend in einem Entsorgungsbetrieb in Neerstedt (Landkreis Oldenburg) ausgebrochen. Die Feuerwehr spricht von einer "massiven Rauchsäule".

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte laut eigenen Angaben gegen 17.52 Uhr. Als sie vor Ort in der Gemeinde Dötlingen eintrafen, habe die Halle bereits in Flammen gestanden. Der aufsteigende Rauch sei bis nach Oldenburg zu sehen gewesen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden - brennendes Papier erschwerte jedoch die Arbeiten. Die Einsatzkräfte waren bis spät in der Nacht vor Ort. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg