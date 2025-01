Stand: 17.01.2025 09:08 Uhr Feuer im Landkreis Aurich: Einfamilienhaus einsturzgefährdet

In Upgant-Schott (Landkreis Aurich) ist am Donnerstagmittag ein Einfamilienhaus ausgebrannt. Das Haus ist laut Polizei einsturzgefährdet. Die Feuerwehren in der Region waren zunächst zu einem Zimmerbrand gerufen worden. Allerdings habe sich der Brand schnell auf weitere Teile des Hauses ausgebreitet, hieß es. Beide Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten. Sie wurden auf giftige Rauchgase untersucht. Der 72-jährige Mann und die 61-jährige Frau gelten als unverletzt, so die Polizei. Sie geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro aus. Bei dem Brand waren fast 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Weil zum Zeitpunkt des Feuers dichter Nebel herrschte, konnte der dichte Rauch nur schwer abziehen. Daher wurde das System Katwarn ausgelöst, um die Bevölkerung zu warnen. Die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.01.2025 | 06:30 Uhr