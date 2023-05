Stand: 14.05.2023 10:15 Uhr Falschfahrerin: 65-Jährige wendet auf A293 und verursacht Unfall

Auf der A293 bei Oldenburg hat eine Falschfahrerin am Samstag einen Unfall verursacht. Die 65-Jährige hatte laut Polizei auf der Autobahn ihren Pkw gewendet und war in die falsche Richtung weitergefahren. Die Fahrer der ersten beiden entgegenkommenden Fahrzeuge hätten rechtzeitig bremsen können. Ein weiteres Auto sei bei dem Versuch, anzuhalten und auszuweichen mit dem der 65-Jährigen zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, so die Polizei weiter. Zwei Fahrzeuge seien jedoch beschädigt. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von etwa 13.500 Euro. Gegen die 65 Jahre alte Falschfahrerin werde nun ermittelt.

