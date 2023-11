Stand: 01.11.2023 07:07 Uhr Falsch getankt: Lkw-Fahrer lässt 95 Liter Benzin in Gully ab

Im Ammerland hat ein Lastwagenfahrer Treibstoff in einen Gully laufen lassen. Der Mann hatte laut Polizei in Rastede 95 Liter Super getankt. Sein Fahrzeug hatte aber Diesel gebraucht. Als er den Fehler bemerkte, soll er den Lastwagen an einem Feld abgestellt und das Benzin in den Gully abgelassen haben. Die Polizei erwischte ihn aber dabei. Freiwillige Feuerwehr und Spezialisten versuchten demnach, den Schaden für die Umwelt zu begrenzen, indem sie Gewässersperren auslegten. Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen Gewässerverunreinigung ermittelt."Daneben dürften auch beträchtliche Schadenersatzforderungen auf ihn zukommen", so die Polizei.

