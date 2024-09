Stand: 11.09.2024 11:16 Uhr Fahrer mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein auf A1

Ein 20-Jähriger Autofahrer ist in einem nicht zugelassenen Wagen mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein auf der A1 erwischt worden. Der Mann war der Autobahnpolizei nach eigenen Angaben bei Wildeshausen im Landkreis Delmenhorst am Dienstag bei einer Kontrolle aufgefallen. Der 20-jährige Fahrer aus Seevetal sei auf dem Weg Richtung Osnabrück gewesen als er angehalten wurde. Neben den diversen Verstößen, kam ebenfalls hinzu: Der Mann stand unter Drogeneinfluss. Durch eine Blutprobe wurde der 20-Jährige laut Polizei positiv auf THC, also Cannabis, getestet.

Weitere Informationen Geklautes Funksignal: Diebe stehlen 130.000 Euro teures Auto Die Täter haben das schlüssellose Startsystem ausgenutzt. Die Polizei warnt zur Vorsicht und gibt Tipps zum Diebstahlschutz. (28.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min