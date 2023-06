Stand: 15.06.2023 12:19 Uhr Fähre bleibt im Watt stecken - Passagiere müssen umsteigen

Die Fähre "MS Flipper" ist am Mittwoch zwischen der Insel Neuwerk und Cuxhaven im Watt aufgelaufen. 17 Passagiere mussten auf ein Behördenschiff umsteigen und wurden nach Cuxhaven gebracht. Bei auflaufendem Wasser kam die Fähre aus eigener Kraft wieder frei und traf am Mittwochabend in Cuxhaven ein. Grund für den Zwischenfall war das Niedrigwasser durch den anhaltenden Ostwind. Das sagte der Geschäftsführer der Reederei Cassen Eils, Peter Eesmann, dem NDR. Das Schiff wird jetzt in Cuxhaven auf mögliche Schäden überprüft, bevor es wieder eingesetzt wird. Solange übernimmt die "MS Wappen von Borkum" den Fährverkehr zwischen Cuxhaven und Neuwerk.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.06.2023 | 13:30 Uhr