Stand: 27.12.2024 10:50 Uhr Explosion in Heizungsraum: Drei Anwohner in Vechta verletzt

Eine Explosion im Heizungsraum hat am frühen Montagmorgen die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Vechta aufgeschreckt. Der Explosion folgte ein Brand, der laut Polizei auf ein Carport und eine Hauswand übergriff. Anwohnende versuchten, den Brand zu löschen. Dabei erlitten zwei Personen eine Rauchgasvergiftung, eine weitere Person zog sich Brandverletzungen an den Händen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta löschte schließlich den Brand. Die Ursache für die Explosion ist laut Polizei bislang unklar. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Wohnungen sind den Angaben zufolge zwar noch bewohnbar, jedoch ist die Heizung defekt. Auch der Strom sei seitens des Versorgers abgestellt worden, teilte die Polizei mit.

