Stand: 05.12.2024 08:54 Uhr Erneuter Streik in Oldenburg sorgt für Probleme im Busverkehr

In Oldenburg müssen Fahrgäste im Busverkehr bis Samstag mit Problemen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Verkehr und Wasser GmbH (VWG) erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Laut ver.di liege der VWG-Tariflohn in Oldenburg im Vergleich zu anderen kommunalen Verkehrsbetrieben in Niedersachsen im untersten Bereich. Die Gewerkschaft fordert daher höhere Löhne, unter anderem für Busfahrerinnen und Busfahrer. Die VWG veröffentlichte für die Zeit des Warnstreiks einen Sonderfahrplan auf ihrer Website. Ende November fand bereits ein eintägiger Warnstreik statt. Dabei versammelten sich rund 200 Beschäftigte der VWG, darunter viele Busfahrerinnen und Busfahrer, zu einer Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz.

