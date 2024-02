Stand: 22.02.2024 18:30 Uhr Emden: Polizei findet männliche Leiche neben dem Flugplatz

In der Nähe des Emder Flugplatzes ist am Mittwoch eine Leiche gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Leiche lag demnach in einem Graben auf dem Gebiet der Gemeinde Hinte im Landkreis Aurich. Eine Helikopter-Besatzung hatte sie entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Identität des Mannes sei noch nicht eindeutig geklärt, so die Polizeisprecherin. Auch die Todesursache werde noch ermittelt. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es bislang jedoch nicht. Weitere Einzelheiten werde die Polizei am Freitag mitteilen, hieß es.

