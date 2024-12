Stand: 27.12.2024 20:30 Uhr Emden: Brand in früherem Kino löst Großeinsatz aus

Ein Feuer in einem früheren Kino in der Innenstadt von Emden hat zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war am Abend ein Brand im Apollo-Kino gemeldet worden. Beim Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte sei der Feuerschein von außen zu sehen gewesen. Meldungen über Verletzte gab es laut Polizei zunächst nicht. Zeitweise habe es im Innenstadtbereich Sichtbehinderungen durch den Rauch gegeben, der sich aber relativ schnell gelegt habe. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

