Stand: 10.07.2024 11:48 Uhr Einweihung auf Norderney: Neue Südmole in Betrieb

Am Fähranleger auf Norderney ist am Mittwochvormittag feierlich die neue Südmole eingeweiht worden. Der Wellenbrecher, an dem jetzt wieder Fährschiffe anlegen können, ist komplett erneuert. Wegen Löchern in der Spundwand sei die alte Mole nicht mehr sicher gewesen, so der Hafenbetreiber NPorts. Der Neubau erweitert das Becken für Fährschiffe um drei Meter auf insgesamt 18 Meter, was das den Kapitänen das An- und Ablegen erleichtert, wie die Reederei Frisia erklärt. Die Arbeiten an der Mole wurden kurz nach Baubeginn für fast ein ganzes Jahr unterbrochen, weil der Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven Vorrang hatte. Erst im Frühjahr 2023 gingen die Arbeiten dann weiter. Mehr als zwei Millionen Passagiere werden nun jährlich erwartet und fast eine halbe Million Tonnen Fracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.07.2024 | 08:30 Uhr