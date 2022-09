Stand: 28.09.2022 21:15 Uhr Einfamilienhaus in Ganderkesee wird durch Feuer zerstört

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ganderkesee haben am Mittwochnachmittag sechs Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Die sechs der insgesamt sieben Bewohner - eine 44-jährige Frau und ihre fünf Kinder im Alter zwischen zwei und 19 Jahren - konnten sich selbst ins Freie retten. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei das Feuer vermutlich in einem Kinderzimmer ausgebrochen, so die Polizei. Warum, ist derzeit noch unklar. Der Brand habe sich auf das gesamte Einfamilienhaus ausgebreitet, sodass es fast vollständig zerstört wurde, sagte eine Polizeisprecherin. Die Feuerwehr waren mit rund 70 Kräften im Einsatz.

