Stand: 09.09.2024 15:53 Uhr Drei ehrliche Finder in Cuxhaven geben mehr als 1.000 Euro ab

In Cuxhaven haben mehrere Personen am Samstag ihre Ehrlichkeit unter Beweis gestellt. Gleich drei Mal gaben Urlauber und Anwohner an diesem Tag Geldbörsen und hohe Summen Bargeld bei der Polizei ab. Zunächst meldete sich am Mittag eine 19-Jährige bei den Beamten mit 900 Euro Bargeld, das sie im Bereich des Fleckenpüsterweges gefunden hatte. Der Besitzer des Geldes habe bislang nicht ermittelt werden können, teilte die Polizei mit. Am Abend fand dann eine 32-Jährige im Ortsteil Duhnen eine Geldbörse, die persönliche Dokumente und knapp 350 Euro enthielt. Kurze Zeit später gab eine 20-jährige Urlauberin einen Rucksack mit persönlichen Wertgegenständen und rund 850 Euro ab, den sie ebenfalls in Duhnen entdeckt hatte. Geldbörse und Rucksack konnten laut Polizei bereits am Sonntag den glücklichen Eigentürmern zurückgegeben werden.

