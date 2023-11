Drei Autos in Stapelmoor bei Leer zusammengestoßen

Stand: 09.11.2023 11:34 Uhr Alkohol, kein Führerschein? Drei Autos stoßen bei Leer zusammen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 31 im ostfriesischen Stapelmoor (Landkreis Leer) sind am Donnerstagmorgen drei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt. Ein 26-jähriger Autofahrer war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem Pkw. Ein drittes Fahrzeug fuhr unmittelbar danach in die Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss gestanden und sei vermutlich ohne Führerschein gefahren, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.11.2023 | 08:30 Uhr