Delmenhorst und Bremen: Ermittlern gelingt Schlag gegen Bande

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen 13 Beschuldigte aus Delmenhorst und Bremen. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, sind die Tatverdächtigen zwischen 40 und 62 Jahre alt. Sie sollen den Angaben zufolge über Jahre hinweg eine Vielzahl an Straftaten begangen und dabei über eine Million Euro erlangt haben. Dabei nutzten sie demnach vor allem moderne Formen des Internetbetrugs. Die Beschuldigten sollen sich etwa über Datingplattformen und soziale Medien Vertrauen erschlichen und ihre Opfer mit Verweis auf eine vermeintliche Notlage zu Überweisungen verleitet haben, hieß es. Dazu kommen den Angaben zufolge Geldwäsche, Zwangsarbeit und Menschenhandel. Insgesamt werde ihnen die Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung sowie gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen, so Staatsanwaltschaft und Polizei.

