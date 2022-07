Stand: 24.07.2022 15:10 Uhr Cuxhaven: Duhner Wattrennen mit elf Starts vor 35.000 Gästen

"Geronimo" heißt der Sieger im Rennen um den Wanderpokal des "Niedersächsischen Ministerpräsidenten" beim Duhner Wattrennen in Cuxhaven. Der Preis wurde in diesem Jahr von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) übergeben. Rund 35.000 Besucherinnen und Besuchern verfolgten die elf Pferderennen der Traber und Galopper auf dem Rundkurs im Watt. Überschattet wurde der Renntag durch einen Unfall. Eine Reiterin zog sich nach Informationen der "Cuxhavener Nachrichten" bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. Tierschutzorganisationen wie PETA kritisieren das Duhner Wattrennen. Im Cuxhavener Watt war es in den vergangenen Wochen zu Kutschunfällen mit Wattwagen gekommen. Nach Angaben der Veranstalter ist das Duhner Wattrennen das einzige Pferderennen auf Meeresgrund.

VIDEO: Duhner Wattrennen in Cuxhaven (23.07.2022) (3 Min)

