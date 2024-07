Stand: 27.07.2024 09:35 Uhr Colnrade: 18-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Colnrade (Landkreis Oldenburg) ist am Freitagabend ein junger Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach dem Frontalzusammenstoß mit dem Baum sei der Wagen in ein angrenzendes Feld geschleudert worden, so die Polizei. Ersthelfer hätten den jungen Mann aus dem Fahrzeug befreit und erste Hilfe geleistet. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Trotz Reanimationsversuchen sei der Mann jedoch noch an der Unfallstelle verstorben. Während der Bergungsarbeiten war die Straße für rund drei Stunden voll gesperrt.

