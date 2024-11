Stand: 09.11.2024 17:28 Uhr Cloppenburg: Vorfahrt missachtet - fünf Verletzte

In Cloppenburg sind am Samstag bei einem Verkehrsunfall fünf Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 77-jähriger Autofahrer am Vormittag beim Abbiegen einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß. In dem anderen Wagen wurde laut Polizei ein Mann eingeklemmt. Nachdem dieser befreit worden war, brachte ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Vier weitere Autoinsassen wurden demnach leicht verletzt. Auch sie kamen in Krankenhäuser.

