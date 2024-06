Stand: 07.06.2024 08:51 Uhr CeWe aus Oldenburg: Anleger erhalten erneut höhere Dividende

Der Foto-Dienstleister CeWe mit Hauptsitz in Oldenburg zahlt seinen Aktionären eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie. Damit steigt die Dividende zum 15. Mal in Folge. Eine kürzlich erschienene Studie unter anderem von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sieht CeWe auf Platz zwei von 611 untersuchten Unternehmen, die für ihre Anteilseigner kontinuierlich steigende Dividenden ausschütten. Nach Angaben des Unternehmens halten rund 80 Prozent der Beschäftigten Anteile und profitieren von der Entwicklung. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern vertreten.

