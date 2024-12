Stand: 30.12.2024 09:36 Uhr Cäcilienbrücke in Oldenburg: Datum für Türme-Abriss steht fest

Die vier Türme der ehemaligen Cäcilienbrücke in Oldenburg werden nach Angaben der Stadt ab dem 7. Januar abgerissen. Für die Arbeiten soll der Einmündungsbereich der Uferstraße in die Bremer Straße einen Monat lang gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Sperrung gelte nicht für Fußgänger und Radfahrer. Bis zum 28. März soll der Abriss voraussichtlich dauern. In der Zeit komme es wiederholt zu Straßensperrungen auf beiden Seiten der Hunte. Umleitungen will die Stadt nach eigenen Angaben ausschildern. Die Cäcilienbrücke, zu der die vier Türme gehören, wurde bereits 2020 stillgelegt und zur Restaurierung abtransportiert. Die denkmalgeschützte Hubbrücke aus den 1920er Jahren war marode. Die Restaurierung der Cäcilienbrücke soll laut Stadt voraussichtlich bis 2028 dauern.

