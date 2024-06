Stand: 26.06.2024 08:09 Uhr Cabrio überschlägt sich - 16-jähriger Beifahrer in Lebensgefahr

Am späten Dienstagabend ist ein Cabrio bei Wittmund in einer Kurve von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Der 16-jährige Beifahrer schwebt laut Polizeiangaben in Lebensgefahr, der 18-jährige Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei 15- und 16-jährige Mitfahrer verletzten sich leicht. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Laut einem Polizeisprecher könnte der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge auf der kurvenreichen Strecke zu schnell unterwegs gewesen sein.

