Stand: 10.01.2025 13:04 Uhr Busunfall in Hagen im Bremischen: Mehrere Kinder leicht verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Freitagmorgen im Landkreis Cuxhaven insgesamt neun Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 31-Jährige zwischen Rechtebe und Wurthfleth auf die K46 einbiegen. Dort fuhr ein Schulbus. Der 55-jährige Fahrer habe nach bisherigen Erkenntnissen rechts geblinkt, obwohl er gar nicht abbiegen wollte, so die Polizei. Um dem Bus Platz zu machen, fuhr die Autofahrerin auf die Straße. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw wurde durch den Aufprall in einen Graben geschleudert. Die 31-Jährige und ihre fünf und acht Jahre alten Kinder, die mit im Wagen saßen, wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Im Schulbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 64 Kinder. Da zunächst unklar war, wie viele Menschen verletzt wurden, hatte die Rettungsleitstelle einen so genannten "Massenanfall an Verletzten" ausgelöst. Im Bus seien jedoch lediglich sechs Kinder leicht verletzt worden, so die Polizei. Sie konnten vor Ort behandelt werden.

